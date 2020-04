Desde hace una semanas, Tini Stoessel y Sebastián Yatra se muestran distantes en las redes sociales por una supuesta crisis.

La pareja, súper querida por sus fans, dio indicios de que las cosas no están del todo bien. Incluso, la cantante al ser consultada por su relación, levantó más sospechas de una posible ruptura: "Es algo que tenemos que hablar nosotros en privado y si tenemos algo que contar, lo vamos a hacer juntos".

En las últimas horas, ambos postearon en su cuenta de Instagram y de manera inesperada volvieron a darse "Like" luego de un largo tiempo. Sin embargo, los seguidores notaron que al poco tiempo se arrepintieron y sacaron los "Me Gusta".

Aunque no todo quedó ahí porque la joven se animó a hacer un cover del tema "Me haces falta amor" que Yatra lanzó recientemente junto a Ricky Martin y si bien no quiso subirlo a sus redes, su padre Alejandro se encargó de publicarlo en su cuenta de Twitter y despejar las versiones de separación.