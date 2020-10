Tini Stoessel sorprendió a sus fans con un gran anuncio: su próxima canción será con Alejandro Sanz. A través de sus redes, la cantante se mostró feliz y con lágrimas en los ojos al contar que su sueño se hizo realidad ya que el español es su ídolo desde pequeña.

"Realmente estoy muy emocionada. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí. Perdón que me ponga así de sensible. Es por la felicidad que siento de poder compartirlo con ustedes", expresó en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Luego reveló cómo se llama el tema y cuándo estará disponible para escucharla en las plataformas digitales: "El próximo 29 de octubre van a poder conocer 'Un beso en Madrid'".

Además, la joven artista se mostró agradecida con su colega por colaborar en su nuevo single: "Gracias Alejandro por esta oportunidad. Amo esta canción con todo mi corazón. Es realmente muy especial y más especial aún compartirla con vos. Te agradezco muchísimo, perdón esta emoción. Estos días estoy muy sensible, quizás también es por lo que significa para mí tener una canción a tu lado y poder compartirla juntos".

.

"Es una de mis canciones preferidas de la vida. Ojalá la amen como nosotros. La disfruté mucho. Gracias Alejandro desde lo más profundo por acompañarme y darme esta oportunidad tan hermosa", concluyó conmocionada.

¡Mirá el emotivo video!

Alejandro Sanz, feliz de acompañar a Tini en su próximo tema

Tras el emotivo video de Tini en sus redes, el cantante le respondió con unas cálidas palabras en las cuales expresó su cariño y agradecimiento. "Pero qué grande y qué bonita eres Tini. Me has emocionado con la pureza de tu corazón. Me siento halagado y premiado por la oportunidad de compartir contigo algo tan único y tan puro, tan auténtico", escribió Sanz.

Y agregó: "La verdad de dos voces que estaban destinadas a cruzarse en algún momento del camino. Tus lágrimas salen al rescate de mis ojos también. Te quiero amiga mía y gracias por remover los pilares de mis convencimientos musicales".