Los rumores de romance entre Tini Stoessel con Rodrigo de Paul cada vez son mayores. Si bien todo indicaría que se están viendo desde hace varios meses, ninguno de los dos salió a decir nada. Sin embargo, la mamá y la tía de Camila Homs se mostraron muy enojadas en las redes sociales.

La modelo se encuentra en Buenos Aires desde hace un tiempo y se refugia en su familia, sobre todo recibiendo ayuda con los hijos que tiene con el futbolista. A pesar de eso, ella siempre mantuvo un perfil bajo. Pero en está ocasión, fueron sus parientes los que comenzaron a apuntar contra el deportista y la intérprete de "Fantasi".

Según descubrió Estefi Berardi, la madre y la tía de Homs le habrían dado "me gusta" a comentarios en contra de la artista. "Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue uno de los comentarios que le dieron "like" los allegados de Homs.

"A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido", fue el otro comentario al que la madre de Camila decidió darle un "corazón". Poco a poco, se está viendo la mala situación por la que está pasando la familia de la modelo con el divorcio.

Camila Homs y Rodrigo de Paul cuando eran pareja.

La panelista de "LAM" irá revelando más datos del romance entre la cantante y el deportista. Además, él ya comenzó a seguirla a ella en su cuenta de Instagram.

¡Mirá las pruebas de los "me gusta" de la mamá y la tía de Camila Homs contra Tini Stoessel, la supuesta novia de Rodrigo de Paul!

