El escándalo rodea a la China Suárez y el entramado que le sigue sumó un nuevo capítulo. Mientras que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no ocultan su amor en redes sociales, se conoció que el futbolista tuvo un encuentro secreto con una modelo uruguaya, sobrina de Nicolás Furtado. Sin embargo, esta joven llamada Candelaria Perrots salió a defenderse y arremetió contra la ex protagonista de "ATAV".

Este miércoles se conocieron detalles de la reunión que tuvo el volante de la Selección Argentina con la sobrina del actor de "El Marginal". "Me lo cuenta un amigo de la protagonista (...) En este caso la fuente, que se llama Katriel Cabrera y es uruguayo, me dijo: 'No tengo ningún problema en contar lo que te voy a contar. Gracias a él fui armando la historia", explicó Karina Iavícoli en "Socios del Espectáculo".

"Es un lugar bastante pequeño en dónde facilmente podes llegar a reconocer quiénes están. Ahí había un grupo de amigos de Katriel, que también conoce a Candelaria Perrots, la chica que estaba sentada en un mesa con De Paul, que estuvo todo el tiempo mirando el teléfono. Estuvieron entre veinte y treinta minutos tomando un cóctel y se fueron juntos del lugar", sumó la panelista después que saliera a la luz que la China Suárez está en pareja con Rusherking, ex novio de María Becerra.

Fue ahí que Rodrigo Lussich, conductor del ciclo de El Trece, destacó que Furtado es amigo del futbolista, que el año pasado salió durante un tiempo con la China Suárez, que a su vez, fue señalada como la supuesta tercera en discordia entre De Paul y Camila Homs.

Ante los detalles que brindó la periodista, la joven uruguaya, acusada de ser la tercera en discordia entre Tini y su pareja, utilizó sus historias de Instagram para disparar contra el informante, Katriel Cabrera, y su plan malévolo con la China Suárez, que tenía como objetivo llegar a De Paul y Mauro Icardi, con quien tuvo el escándalo del Wanda Gate.

"Por qué no hablan de Katriel Cabrera que está confabulado con la China Suárez en el reencuentro con De Paul en Madrid, ahora se hace la víctima. Estaba confabulando con ella cuando pasó todo lo de Icardi. Y siguen confabulando porque cuando Eugenia vino a Madrid, Katriel estaba cubriéndole las espaldas mientras se veía con De Paul. Katriel Cabrera, si tuviste boca para hablar de mí y contar, también la tenés para contar lo de tu querida Chinita", escribió la Candelaria Perrots en su cuenta de Instagram.

Los furiosos mensajes de la supuesta tercera discordia entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul contra la China Suárez.

