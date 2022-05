La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es un hecho. Después de tantas especulaciones, los tortolitos ya muestran su vínculo abiertamente en las redes sociales, de todos modos, todavía hay rumores que aseguran que el jugador tiene a otras mujeres en la mira.

Así sucedió con Candelaria Perrots, la chica que habría estado con el futbolista en una cena en Madrid. La modelo de 20 años es familiar de alguien muy cercano a De Paul que aseguró que la China Suárez planeó un complot. "Es la sobrina de Nicolás Furtado. Lo que me dicen es que el papá de Candelaria y ella habrían ido varias veces a ver a Rodrigo de Paul jugar. Este vínculo es anterior, pero no estoy diciendo que haya una relación amorosa", manifestó Karina Iavicoli en "Socios del Espectáculos".

Pero ahora, se conoció que Perrots no existe y que todo sería un invento de Homs. Así lo informó Estefanía Berardi en sus redes sociales cuando contó que la cuenta es falsa ya que usa las fotos de otra joven, con la cual habló y desmintió la información.

"La chica verdadera desmiente la relación con Rodrigo De Paul", explicó la panelista. Acto seguido, mostró la captura de pantalla del chat con la joven. "Candelaria Perrots no existe, lleva usando mis fotos durante casi dos años pero me tiene bloqueada en todo y a todos mis conocidos, así que no hay manera de pararla. He visto todas las noticas, me han mandado muchos tiktoks también. No entiendo de dónde habéis sacado esa información pero es imposible. Nunca estuve en ningún bar con Rodrigo De Paul", señaló.

No existe Candelaria Perrots. Hablé con la verdadera y me desmiente relación alguna con Rodrigo de Paul ���� pic.twitter.com/ecG9zwJXc3 — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) May 19, 2022

A su vez, otra usuaria de las redes sociales reveló cuál es la verdadera cuenta de la joven que a la que se la habría visto con De Paul y que charló con Berardi. Se trata de Dani Aramburu, quien se puso la cuenta de Instagram en privado. No obstante aseguran que el rumor de infidelidad lo armó Camila Homs junto a Rodrigo Lussich. ¿El motivo? La cuenta fake de Perrots figura un mail que podría ser el de Homs. ¿Será?

