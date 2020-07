A través de las redes sociales, Marcelo Tinelli confirmó el lanzamiento del "Cantando 2020", el certamen donde las figuras de la farándula argentina demuestran sus dotes para el canto. Como era esperarse, La Flia ya busca a los participantes y a los artistas que conformarán el jurado del ciclo.

A raíz de todo esto, en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que Tini Stoessel podría ser una de los jurados del reality. Por su talento indiscutido y su gran trayectoria, los fanáticos de la intérprete de "Fresa" comenzaron a sospechar que la cantante podría participar del programa.

Por el momento, Tinelli ya anunció a las dos primeras personalidades convocadas. Yanina Latorre y Mariana Brey fueron las dos famosas que ya se confirmaron como participantes. Ambas son panelistas de " Los Ángeles de la Mañana" y de las periodistas de espectáculos más picantes.

Además, Ángel de Brito será el conductor de esta nueva edición del formato que rememora las versiones del "Cantando por un Sueño", emitidas en 2006, 2007, 2011 y 2012. Incluso, trascendió que el programa podría estrenarse el próximo 20 de julio.

No obstante, el conductor de " ShowMatch" compartió una enigmática fecha en Twitter: "21 de septiembre". Su breve mensaje fue acompañado de los emojis de un televisor y un corazón.

El insinuate tuit de Marcelo Tinelli.

En medio de las expectativas, de Brito reveló en "LAM" que "el jurado ya está hablado, hay una figura picante, y una que es cantante, seguramente habrá algún periodista". En ese sentido ,los fanáticos se entusiasmaron con la posibilidad de que Tini sea convocada.

Sin embargo, Mariana Stoessel, madre de la artista, descartó en las últimas horas dicha posibilidad. "Tini no va a ir a 'Cantando por un Sueño'. Aclaro ésto, así no me siguen llamando para preguntar y/o dando info equivocada", publicó en la red social del pajarito.