En medio de sus crisis de pareja con Sebastián Yatra, Tini Stoessel se animó a compartir un vivo de Instagram entre sus más de doce millones de seguidores con la idea de cantar algunas de sus mejores canciones y alegrar la cuarentena de sus fanáticos. Pero en medio de la transmisión se sumó Flor Vigna al vivo y le hizo varias picantes preguntas a la cantante.

Mientras la intérprete de "Fresa" realizaba el vivo apareció entre los espectadores la bailarina y enseguida la invitó a participar de la transmisión, lo que sorprendió a todos los usuarios ya que fue un gesto improvisado.

Mantiene una interacción fluida con sus fans

La charla entre las jóvenes artistas se volvió casi una conversación entre mejores amigas y Flor se animó a preguntarle a la cantante sobre su situación sentimental. "¿Sufriste mucho por amor, Tini?", quiso saber la ex participante del "Bailando".

.

La relación de la artista de 23 años con Yatra no se encuentra en el mejor momento ya que cada uno cumple con el aislamiento social en diferentes ciudades y el vínculo comenzó a desgastarse. "¿Quién no sufrió por amor? Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el más terminás aprendiendo. A veces pasa eso. Así que sí, tuve mis momentos", respondió.

Flor Vigna se sumó al vivo de Tini Stoessel de manera inesperada.

Además, la ex de Nico Occhiato le consultó si tenía ganas de tomarse un año sabático ante de su exitosa carrera, pero Tini fue contundente: "No, para nada. No me pasó hasta ahora". Pero sí tengo el sueño de ser madre. Ahora soy muy joven, pero quizás en algún momento decida ser madre y tranquilizarme un poco".

"Es que ser madre es el sueño más grande de mi vida . Desde chiquita siempre supe que quería formar una familia", completó ante la reacción de Vigna por su decisión sobre la maternidad.