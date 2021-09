Tini Stoessel volvió a España luego de haber tenido que suspender su gira por Europa en el 2020. Se encuentra haciendo diferentes promociones de sus canciones ya que en el viejo continente tiene un gran público que la apoya. Pero también se hizo un espacio para ir a visitar a Ibai Llanos, uno de los streamers más visto de Twitch.

Durante la transmisión que compartieron hablaron de diferentes temas como su serie "Violetta" y los challenges de TikTok, entre otros. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue la broma que le hizo el español a la cantante. Ella le preguntó hace cuánto tiempo que se estaba dedicando a esto a lo que él le respondió: “Yo hace un año y medio, por ahí. Es que antes me dedicaba a otra cosa”.

Frente a esa respuesta, la intérprete de "Maldita foto" le consultó por su ocupación antes de la plataforma de transmisiones en vivo. Con cara seria, Ibai contestó: “Yo era actor de Netflix. Yo salí en la primera temporada de Elite, lo que pasa es que ahí era un actor un poquito más secundario, y luego estuve trabajando en una serie que se llama El Internado”.

Tini quedó totalmente sorprendida por la respuesta que recibió, quería saber más. Le preguntó: “¿Dejaste de actuar o estás con las dos cosas?”. A lo que Ibai contestó: ”Tuve varios problemas con directores de cine”. Ante la respuesta, la artista argentina se dió cuenta que no era real el relato que estaba escuchando y le preguntó si le estaban haciendo un "chiste". Antes de recibir un "sí" o un "no", el streamer continuó hablando: “Tuve un problema con el director de cine muy conocido aquí, no sé si lo tienes: Paco de León. Tuvimos una especie de rifirrafe que salió en los medios. Y, de alguna manera, no me gustó ese mundo...Como que dije: ‘No quiero ser actor’”.

La cantante estaba cada vez más seria escuchando la historia, a pesar de eso él siguió: “Entonces comencé una nueva vida stremeando y tal y cual”. Al terminar la "historia", Llanos se sintió culpable y confesó: “No, lo he inventado todo”. Tini, indignada por haber caido en la broma, le dijo: "¡Ay, bolu...! Nooo ¿Lo inventaste todo?".

