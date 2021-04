Desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner oficializaron su romance, los dos no pueden mantener sus manos de encima y muestran su gran amor en las redes. Sin embargo, de tanto tiempo que pasan juntos, la actriz recibió muchas críticas ya que la tildaron de "tóxica".

Después de su visita en Argentina, la modelo compartió en su cuenta personal de Instagram que acompañó a su novio, junto a su hermano Mau Montaner, y sus amigos durante un partido de fútbol 5.

La actriz y el cantante se van a casar.

“Se preguntarán ¿qué hago acá? Me invitaron a jugar los pibes. Veremos cómo me va, porque soy la única mujer en este sitio y hace más de un año que no toco la pelota. ¿Y las pibas dónde están? No hay hinchada, no hay tribuna”, aseguró Roitman en el video que publicó.

"Hasta en la cancha está con él. ¡No se dan un respiro!”, “¡Que densa pobre Ricky! Dejalo respirar. Cada uno a lo suyo”, “Sos la unica mujer re TÓXICA deja respirar a RICKY”, “¿Tanta necesidad de estar metida hasta en la cancha con el flaco? Jajajajaj es su momento de amigos... ¿No tenes algo más importante q hacer?”, fueron algunas de las críticas que recibió Stefi en las redes.