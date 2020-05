La cuarentena obligatoria despertó la creatividad en las figuras de la farándula argentina, quienes aprovechan su tiempo en casa para probar nuevas habilidades y desafíos. Esta vez fue el turno de Cristina Pérez quien se animó a compartir un original video de Tik Tok que cautivó a todos los usuarios.

A través de Instagram, la periodista comparte su costado más descontracturado y divertido. En las plataformas digitales deja atrás la seriedad que requiere estar a cargo del noticiero de Telefé para destapar su faceta más fresca y carismática.

.

A través de la pantalla chica comparte un ya clásico segmento de ida y vuelta con su compañero en la conducción, Rodolfo Barili. Ambos se ganaron fanáticos por la gran química que muestran al aire. Aunque, en la intimidad de su hogar, Cristina se anima a más.

En la tarde de este jueves, la conductora publicó una innovadora interpretación de "Nothing's Gonna Stop Us Now (Nada nos va a detener ahora)" de la recordada película "Me enamoré de un maniquí".

Cristina Pérez con Rodolfo Barili, su compañero.

En el video, la presentadora comparte la pantalla con un joven estrella de la plataforma y despliega todas sus habilidades para hacer el playback a la perfección. "¡La buena energía vuelve! We can build this thing together (Podemos construir esto juntos)", expresó junto al pícaro video.