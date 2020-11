Diego Maradona falleció a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y fue congraciado como un ídolo mundial para millones, pero en vida fue el protagonista de muchos escándalos, ya sea relacionado al consumo de drogas, las acusaciones de violencia de género contra varias mujeres, incluída su ex novia Rocío Oliva, o las múltiples pruebas de paternidad a los que fue sometido por tener hijos en varias partes del mundo.

Debido a esto, Thelma Fardín despidió al ícono en sus redes y compartió su opinión sobre el tema: "A Dios. Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto.Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol del Diego me maravilló la vida entera".

Thelma Fardín salió a defender su "amor" por Diego Maradona

"¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más?", manifestó entre los reproches que recibió.

.

"Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de CONSERVADORA que los paradigmas bajo los que nos criaron", concluyó en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

A pesar de lo compartido por Fardín, muchas seguidoras de la figura repudiaron sus dichos: "El fútbol no, el hecho de que era un padre abandónico con fotos al lado de menores desnudas" o "No, Thelma no tiene sentido lo que decís, si yo separara la profesión de cada persona de su vida personal todos seríamos unos santos. Argentina entera se paró para ayudarte a vos cómo para que salgas con ésto, ¿y las mujeres que fueron víctimas de Diego? ¿Cómo se sentirán con tu publicación? Porque de seguro te conocen Thelma, no hay nada por separar, me parece asqueroso de tu parte". ¡Tremendo!