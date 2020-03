Como tantas otras figuras de las farándula argentina en tiempos de coronavirus, Thelma Fardin se muestra muy activa en sus redes sociales ya que comparte contenido con sus más de 900 mil seguidores en Instagram bastante seguido.

Sin embargo, esta vez llamó la atención por la última publicación que hizo. Es que la actriz compartió una postal artística donde se ve la silueta de una mujer y un gran ventanal. "Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne", escribió Fardin en el pie de la foto.

El posteo con el que acusan de "ladrona" a la actriz.

No obstante, la supuesta dueña de la imagen (@starababaztramwaju) encontró el posteo de la artista y de inmediato le reclamó que la cite en el mismo o elimine la publicación. "Please tag me on the photo you've shared or otherwise delete it (Etiquetame en la foto que has compartido o bórrala)", señaló la usuaria.

Por el momento, Thelma no le ha respondido a la mujer ni ha borrado la imagen que, al parecer, no es de su pertenencia. ¿Qué decisión tomará?