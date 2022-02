En las últimas horas se dio a conocer la noticia de la muerte de Gustavo Martínez. Fue pareja de Ricardo Fort y también era el tutor legal de los hijos del empresario. Por el momento, se está investigando la causa de su deceso ya que al parecer se habría suicidado. Felipe Fort hizo terribles declaraciones en su cuenta de Instagram sobre la relación que tenía con la persona que lo cuidaba y causó gran sorpresa.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos", comenzó diciendo el hijo del empresario.

Además agregó: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados". Frente a su polémico mensaje, diferentes medios comenzaron a especular que le habían hackeado la red social, pero no fue así. Fue él mismo quien decidió grabar un video y aclarar la situación.

"Sí, gente, yo subí las historias. No me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino sobre esta situación", dijo el joven que está a pocos días de cumplir la mayoría de edad. Y continuó explicando: "Hay personas que pensaron que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años, no tiene idea de lo que pasó tampoco".

Felipe y Martita Fort con Gustavo Martínez, su tutor legal.

Minutos más tarde de su declaración y el video que grabó, decidió borrar todo y no dejar rastros en sus redes sociales. Hasta ahora fue el único que salió a hablar ya que su hermana Martita, todavía no dijo nada al respecto.

En otra historia, volvió a atacar a su tutor duramente: "Si, brazos cerrados", repitió para remarcar lo que quiso decir. "Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos' faltando 10 días para que cumplamos 18", continuó su descargo.

"Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años"

"¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", se justificó, confirmando que los dos herederos estaban en la propiedad al momento del fatal hecho.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumr esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", concluyó. Todo el contenido fue borrado de su cuenta, pero la influencer Juariu recopiló todo lo que dijo el joven.

¡Mirá la terrible declaración de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez!

La declaración de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez.



La historia que subió Felipe Fort contra Gustavo Martínez, que luego borró.

El video en el que Felipe Fort confirma que escribió los mensajes sobre lo que piensa de la muerte de Gustavo Martínez