Mientras se emite " La Voz Argentina", Twitter se llena de miles de interacciones por parte de usuarios que comentan el programa en vivo. Entre ellos se encuentran los de varios famosos que son fanáticos del ciclo y se alegran cuando un participante es elegido y también se enojan cuando el jurado conformado por Lali Espósito, Sole Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, no se da vuelta.

El jueves, uno de los comentarios que sorprendió fue el de Mercedes Morán, quien en plena transmisión del reality disparó en contra de los Montaner en la red social: "Me aburre la familia".

.

Inesperadamente, el mismo Ricardo se encargó de contestarle la crítica a la actriz con un extraño mensaje. "Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene, del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera", escribió en la red social el cantante de 63 años nacido en Valentín Alsina. Y sentenció: "Dios te pague".

Pero la furia de Montaner no quedó ahí, ya que aprovechó para contestar las críticas de otros usuarios de Twitter. "Que pongan a Los Ortega, dejen de importar loco", escribió uno y el padre de Evaluna le contestó: "Yo soy tuyo aunque no me quieras, de Avellaneda nomás y de Valentín Alsina. Hablame de importados".