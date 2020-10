Los vivos de Yanina Latorre en sus redes sociales suelen ser bastante polémicos y generar fuertes reacciones entre las figuras de la farándula argentina ya que habla sin piedad de todas las personalidades.

Esta vez fue el turno de Mica Viciconte quien no se guardó ningún comentario contra la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" y buscó defenderse de sus duras opiniones.

Todo empezó cuando Ulises Jaitt filtró en su cuenta de Twitter una transmisión de la periodista junto a Lizardo Ponce en la que comparó el departamento donde vive la modelo junto a Fabián Cubero con la "mansión" en la que habita Nicole Neumann, ex del deportista.

.

"Me las imagino a las pibas. La casa de Nicole es una mansión, divina, hermosa, con mucama. La otra... Mica Viciconte vive en un sucucho alquilado en Palermo", apuntó filosa Latorre. Al ver el video, la ex participante del "Cantando 2020" se manifestó furiosa.

La respuesta de la guardavida oriunda de Mar del Plata no tardó en llegar. "Pareciera que vivir en un lugar "chico" está "mal" y lo "bueno" en la vida es vivir en una mansión. Lo más valorable de tener un lugar propio es haberlo conseguido a base de esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y como puede y no por eso uno es más que otro", manifestó furiosa en su cuenta de Instagram.

Pareciera que vivir en un lugar "chico" está "mal" y lo "bueno" en la vida es vivir en una mansión. Lo más valorable de tener un lugar propio es haberlo conseguido a base de esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y como puede y no por eso uno es más que otro. — Mica Viciconte�� (@MicaViciconte) October 12, 2020

Además, etiquetó a la periodista y agregó: "Acabo de ver un vivo en el que decís que vivo en un sucucho... si así fuera, ¿cuál sería el problema? Sí vivimos en un departamento alquilado pero no en Palermo, estás mal informada. El lugar no tiene las comodidades de una casa pero no es un sucucho, no te confundas".

"No sabía que vos habías nacido en cuna de oro... yo soy una laburante que me gano todo trabajando y sin pedirle nada a nadie. Lo que tengo lo hice laburando de buena fe", disparó. Y cerró sin filtro: "No te metas más conmigo, porque yo no me metí con vos. Ubicate. La próxima, lavate la boca antes de hablar de mí. Encargate de tu vida, que tenés más quilombos que yo".