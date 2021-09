Las fanáticas de Lali Espósito y Tini Stoessel se emocionaron cuando Ángel de Brito informó que las artistas argentinas iban a compartir el escenario en un show homenaje a todo el trabajo que hizo el personal de salud por la pandemia del coronavirus.

“Lali y Tini fueron convocadas para un mega recital que se va a hacer, se iba a hacer en septiembre, pero ahora se hace el 5 de octubre en el Hipódromo de Palermo, un súper recital dónde van a estar los 40 artistas más importantes de la Argentina… hombres y mujeres”, comenzó el conductor de "Los Ángeles de la Mañana"

Lali Espósito no va a participar de un recital junto a Tini Stoessel.

Sin embargo, el periodista aseguró que la actriz no iba a poder participar por compromisos laborales: “Ahí van a participar 40 artistas, entre ellas estaban convocadas Lali y Tini. Tini va a estar, pero Lali, que, aunque hizo todo lo posible para poder ir, no, porque le coinciden las fechas para estar”.

“Está grabando una serie, hablé con ella y le pregunté sobre esto, me dijo que están grabando sábados y domingos y no le queda tiempo, porque en noviembre tiene que estar en España. Estaba la idea, dentro de este recital, de que canten una canción juntas. Ella me dijo que le encantaría, pero que le hacía imposible ese día estar”, agregó.

Luego, Lali reiteró que no iba a participar pero desmintió al conductor al explicar que nunca fue convocada: "¡No me bajé de ningún show chicos porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de qué hablaban hasta ahora".

Ahí fue el comienzo del cruce entre los famosos ya que De Brito le contestó rápidamente: "Cómo no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas".

Ante las palabras del periodista, la exintérprete de "Casi Ángeles" fue contundente al explicar que nadie se comunicó con ella: "Nadie habló con mí equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me bajé por la presencia de otra artista... Cosa que jamás haría".

Además, la estrella aclaró por qué le dedicó un fuerte mensaje en las redes: "Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y mal intencionados. Ahí mi tuit".

Finalmente, la famosa artista hizo un pequeño descargo sobre las "peleas públicas" que tienen los mediáticos: "A mí, estas movidas de Twitter y contestar no me gustan... pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen mal de mí´. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena... ¡ya está! Eso es viejo".

