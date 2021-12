Tamara Báez, novia de L-Gante, comparte muchos momentos en sus redes sociales, por lo que todas las publicaciones no son felices ni con buenas noticias. Mucho espacio en sus canales van dedicados a publicidades y su hija Jamaica, aunque también desarrolla otras cuestiones. Un polémico mensaje despertó la atención de sus seguidores y levantó sospechas.

Durante el viernes, la joven mostró como preparaba su mudanza, aunque no detalló el lugar. Claro que las tareas a realizar con una niña a cuidar no son simples, además de que la cantidad de cosas para trasladar no eran pocas. Por eso mismo, publicó dos imágenes que parecen marcar una distancia de Elian Valenzuela.

.

Con un breve video, reveló las bolsas llenas de ropa que tenía para llevar a su nueva casa. Sin embargo, lo curioso fue el mensaje que agregó Tamara Báez. "Es mucho para mi sola pero siempre puedo con todo con mi bebita", escribió en su cuenta de Instagram. Claro que no terminó allí y otra foto parece confirmar su malestar con alguna persona, que todo apunta que es el propio L-Gante.

Minutos más tarde, subió una imagen que muestra parte de su pierna y de fondo el piso de su hogar. Esta vez no hubo palabras pero si un emoji, en este caso el de un excremento a modo de crítica o cuestionamiento a otra persona. La pareja ya estuvo involucrada en rumores de separación o conflicto, por lo que sus seguidores no se animan a decir que están separados.

Mientras tanto, L-Gante se encuentra en Río Gallegos, Santa Cruz para realizar un presentación en vivo que podría incluir una reunión con Tini Stoessel. Ambos cantantes grabaron "BAR", uno de los éxitos del cierre del año a nivel nacional.