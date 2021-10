L-Gante es uno de los referentes de la escena musical local, aunque no todo es éxito para él. Durante las últimas horas, se confirmó su separación con Tamara Báez, la madre de Jamaica, su primera hija que nació hace poco más de un mes. Lo llamativo fueron los mensajes que se dedicaron al terminar su relación de más de cinco años.

Según lo detallado por el propio cantante, su ahora ex pareja lo acompañó a lo largo de su comienzo dentro de la música y eran muy cercanos. Esto cambió en las últimas semanas, por lo que el amor llegó a su fin. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la joven no se guardó nada y hasta se refirió a la madre del artista.

.

Además de Elian Valenzuela, Claudia cobró relevancia ya que brindó entrevistas y acompañó a su hijo en algunas apariciones públicas. Sin embargo, su trato con la madre de su nieta no habría sido el mejor y así lo explicó Tamara. "Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo el tiempo me quiso hacer la vida imposible", explicó con una denuncia muy polémica.

Como si fuera poco, detalló: "Le tiene celos a su nieta de un mes". Es evidente que el escándalo no terminará allí, ya que las acusaciones son tremendas. "Te metiste con mi mamá que es la mejor, que estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes", escribió en su mensaje dedicado a L-Gante.

Mientras tanto, el cantante no detiene su gira nacional y esto podría ser una de las razones por las que el romance terminó de tal manera. Tal como escribió, la joven optó por no contar el motivo de la pelea por respeto a Jamaica.

.