Desde que L-Gante saltó a la fama gracias a su música, su novia, Tamara Báez, tomó mucha notoriedad en las redes y hoy en día es reconocida como una influencer muy activa con más de 700 mil seguidores. La madre de Jamaica, la hija que tiene en común con el cumbiero, está acostumbrada a interactuar con los fanáticos de su novio que le tiran buena onda, aunque también recibe constantes cuestionamientos de todo tipo.

Si bien la joven se muestra despreocupada al respecto, cada tanto emite algún mensaje picante contra sus haters en las redes. El día en que su hija cumplió 10 meses de vida, Tamara aprovechó para mostrarle a sus seguidores el interior de la nueva casa a la que se mudó con su familia.

"Me encanta como mejoraste, ya no estás nerviosa, ya es natural. Sos toda una influencer", le escribió una usuaria para felicitarla por lo desenvuelta que se la va últimamente a la hora de hablarle a la cámara. "De a poco voy perdiendo la vergüenza", aseguró Báez.

Tamara Báez le agradeció a sus seguidores que le mandan halagos.

Sin embargo, a la novia del cantante de "Cumbia 420" no le agradaron otros mensajes que le llegaron sobre su aspecto. "Estás sin corpiño, amor", le dijo una chica al ver el top blanco que estaba usando. De forma irónica, la joven de 22 de años respondió: "Y con los dientes chuecos. Esto soy. Al que no le guste, yo no pedí que me sigan".

Algunas semanas atrás, un posteo de Facebook ya había provocado el enojo de Tamara Báez, en el que una mujer criticaba su dentudura.

"¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?", expresó la usuaria, y la novia de Elián Valenzuela contraatacó: "Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta. Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda; yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto, y esto va para que todos lo compartan y quieran reírse de mí"