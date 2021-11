Las altas temperaturas llegaron a la provincia de Buenos Aires para este fin de semana largo. Muchos están disfrutando del domingo bajo el sol, en la pileta de algún amigo o simplemente bajo el ventilador. Lo cierto es que la que estuvo activa en Instagram en la madrugada de este domingo fue Tamara Báez, la novia de L-Gante, quien compartió unas sorpresivas imágenes en bikini.

Mostrando sus tatuajes y colección de trajes de baño, la mamá de Jamaica se adelantó a los calores del descanso dominical y hasta charló un ratito con sus seguidores.

Alrededor de las 5 de la mañana, Báez compartió una conversación con un follower: "Recién se fue mi chico y me puse a sacarme fotos también". A lo que ella respondió: "Ok, no soy la única loca que se saca fotos tan temprano".

Mirá las fotos de Tamara Báez, la novia de L-Gante, en bikini

