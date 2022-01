Tamara Báez, la novia de L-Gante, comparte constantemente su día a día y pensamientos en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Su perfil llegó al millón de seguidores y sigue sumando gente que quiere enterarse de todo de la familia del cantante.

Báez también comparte intercambios de mensajes con sus fanáticos y en esta ocasión, alguien le preguntó su opinión acerca de las peleas callejeras entre mujeres, por lo que la mamá de Jamaica relató su propia, y trágica, experiencia.

.

"(Opino) que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15, una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas", expresó.

"Y me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío (sic). Si ven a alguien que le están pegando no se pongan a filmar el momento de mier..., separen las cosas y calmen", agregó.

Por último, dijo: "Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza".

Mirá las historias de Tamara Báez, la novia de L-Gante, contando sobre su pelea callejera

Tamara Báez contó que a los 15 años le desfiguraron la cara.