Días atrás, L-Gante recibió un importante reconocimiento por su "aporte a la cultura y la música". "Mirá el detalle que veo siempre acá en mi casa", expresó el cantante al ver lo que le otorgó una empresa bonaerense por su esfuerzo. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con el destaque se llevó el artista y Amalia Granata fue una de ellas.

"Le queda grande la palabra artista. Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", sostuvo la diputada de Santa Fe en el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre.

.

Incluso llegó a decir que chicos como L-Gante no son artistas sino "emergentes de una sociedad en decadencia".

Tras sus dichos, Tamara Báez reaccionó en sus redes y fue letal contra la legisladora. A través de sus historias de Instagram hizo alusión a sus palabras y adjuntó una imagen de sus comienzos mediáticos en donde estaba en ropa interior.

.

"La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams", escribió sin filtro Tamara para defender al padre de su hija Jamaica.