Hace unos días, se viralizó una foto de Tamara Báez de su DNI que fue tomada cuando era adolescente. Allí se la puede ver morocha y con una apariencia distinta a su imagen actual. Esto causó mucho revuelo en las redes sociales, aunque la pareja de L-Gante no tuvo rodeos para contestar los cuestionamientos que recibió.

Fiel a su estilo, la madre de Jamaica acudió a su perfil de Facebook para expresarse sobre la foto viral. "16 años, sí, era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe", comenzó la chica de General Rodríguez.

Claro que tuvo algunas palabras picantes contra los haters que siguen sus pasos. "Yo siempre de barrio, como ahora. Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden", continuó con sinceridad sobre sus cambios estéticos.

Tamara Báez apuntó contra los haters.

"Les duele una banda verme bien", mencionó antes de señalar a un grupo de personas que viralizaron su imagen. Tamara Báez escribió: "Ya vi unas pares de Rodríguez también queriendo 'sentirse buenas' y subiendo esa foto que es del documento, que fui a las 3 AM a hacer fila sin dormir cuando era una nena".

Al parecer, la novia de L-Gante tiene un cambio estético que todavía le falta cumplir y a eso se refiero en su descargo: "No exploten cuando me vean las lolas hechas". El extenso texto fue publicado por ella misma en su cuenta de Instagram y agregó: "Ando re picante en Facebook".