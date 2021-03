Tras la gran novedad del regreso de Susana Giménez a la actuación con un rol en una serie, ahora la diva publicó un video con algunos detalles de la ficción y cómo será su papel. Además, hizo una interesante aclaración sobre el género de la producción.

Se trata de "Porno y Helado" una serie creada y protagonizada por Martín Piroyansky, que se verá en Amazon Prime Video y contará con la historia de un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo y una joven estafadora crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena musical.

En el elenco, en el que los secuaces de Martín serán Nacho Saralegui y Sofi Morandi, también estará Susana, que aceptó hacer una pequeña participación tras mucho tiempo sin actuar.

Mientras prepara su regreso a la televisión con un show que promete ser muy divertido, Giménez se prepara para este nuevo desafío y con mucha felicidad publicó un video en su cuenta de Instagram.

“¡Estoy feliz de darles esta noticia!”, comenzó diciendo sobre la propuesta que recibió y aceptó desde el living de su casa en Uruguay.

“Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado...”, dijo y se frenó para hacer una aclaración: “No es nada... bueno, porno no es, eh”.

.

Según la sinopsis, el nombre viene del amor que comparten los protagonistas por ver pornografía y comer helado, lo que inspira el primer éxito pop del grupo.

“Es muy graciosa, muy divertida. Empezamos ahora, la semana que viene. Está dirigida por Martin que es un genio", prosiguió, halagando al director.

"Yo hago uno de los capítulos. Uno y un poquito -aclaró-. Hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy protagonista, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerlo”, logró adelantar.

Finalmente, amagó con contar más detalles, pero se detuvo. “No, no les puedo contar nada más porque si no, nos deschavamos. Hasta pronto”, cerró.

¡Mirá el divertido video!