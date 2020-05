Las peores enemigas de Susana Giménez son las redes sociales. Si bien la diva le pone empeño al contenido que sube, siempre tiene problemas y termina publicando imágenes sin querer. Ahora, en su cuenta oficial de Instagram se ve a su cachorra Rita jugando y a su dueña con problemas para mandarle el video a una amiga.

“Esperate que no sé cómo mandárselo a Celia”, le dice a la perra, tratando de que no se mueva mucho para enfocarla, aunque el animal no le hizo caso y fue hacia su plato vacío. “¿Vas a comer? Ahora te pongo”, continuó interactuando con ella aunque sin dejar de filmar.

En varias ocasiones, "Su" compartió fotos mal enfocadas o realizó comentarios sin filtro que luego tenían una repercusión negativa. Si bien el video subido recientemente es más tierno que polémico, no deja de mostrar la inocencia de la conductora.

Cuando sus fans se dieron cuenta de que Giménez había publicado el video por error, se lo hicieron notar con buena onda. “Sí, ¡me equivoqué! ¿Cómo te diste cuenta? Bueh, ya que está, la dejo”, respondió Susana sin hacerse problemas y generando miles de comentarios en pocas horas.

.

Vale recordar que hace un tiempo la animadora fue muy criticada porque al poco tiempo de recibir a Rita, la devolvió. Nicole Neumann y muchos activistas de los derechos animales la señalaron por nuevamente.su crueldad, por lo que Susana debió salir a aclarar la situación y ahora la cachorra ya vive con ella

¡Mirá el divertido video!