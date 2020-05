Stephanie Demner vive un feliz presente con su futuro marido Guido Pella. Pero la modelo contó en varias oportunidades que con todas sus ex parejas, salvo con Fede Bal, terminó de una pésima manera y hasta vivió violentos episodios con algunas de ellas.

Así lo relató en un vivo de Instagram con Martín Cirio, "La Faraona", y sorprendió a todos los espectadores al recordar su pasado con uno de sus novios. "De un día para el otro me dijo 'hasta acá llegué, no puedo más' y me pidió un tiempo, pero seguía viniendo y yo estaba hecha mier...", explicó.

"A los dos días ponele que estaba mejor y me arreglaba para ir a algún evento o trabajo y me decía: 'Qué bien se te ve, me alegro que estés mejor'", expresó la modelo para indicar el reclamo irónico de su ex pareja.

La modelo recordó su violenta relación con uno de sus ex.

"Una vez estaba durmiendo y cayó a las siete de la mañana con un portazo y empezó a gritarme de todo porque pensó que estaba con un flaco. Me decía que le diera mi celular. 'No te voy a dar mi celular, estamos separados hace un mes'", recordó Stephi y además manifestó que hasta ese entonces esa persona tenía las llaves de su departamento.

"'Dame tu celular o voy a pensar que es verdad lo que creo'. Si le daba mi celular iba a ver un montón de mensajes con mis amigas, no con pibes, pero no tenía ganas. Porque él no iba a buscar conversaciones con pibes sino con mi mejor amiga porque ahí es cuando hablás más cosas", declaró la influencer.

"A partir de ahí cambié la cerradura porque fue todo un 'dramón'", indicó Demner ante la atenta mirada de "La Faraona". Y concluyó: "Hubo muchos episodios violentos cuando cortamos. Le había regalado una computadora, la estroló contra la pared y el piso".

Stephanie Demner tuvo romances con varios famosos del país. Entre sus últimas parejas se destacan Grego Rosello, Juan Martín del Potro y Rodrigo Mora.