Stephanie Demner es una de las influencers más activas en las redes sociales y utiliza sus diferentes perfiles para compartir consejos de belleza, rutinas de ejercicios y algunos de sus mejores momentos del día a día. Pero esta vez decidió manifestar un importante consejo a todos sus seguidores sobre las fotos y contenidos que suben otras instagramers.

La modelo expresó un largo e importante mensaje sobre las imágenes de los cuerpos de algunas mujeres y la contradicción con los hábitos alimenticios que suelen postear en la web. "Veo muchas influencers, modelos que suben todo el tiempo fotos de comida que están cocinando, que son fanáticas de eso y las ves que tienen unos cuerpos espectaculares", advirtió.

.

"Seguramente en sus cabezas se frustren y digan 'cómo tienen ese cuerpo y yo no', miro mi cuerpo, y lo odio. Lo único que les voy a decir es que no se dejen engañar por las redes sociales, no se dejen engañar con los cuerpos que ven, no se dejen engañar con las cosas que comen, no siempre es así", aconsejó la novia del tenista Guido Pella.

Muy tierna con su pareja.

Además, expresó: "Tengan mucho cuidado de qué consumen en las redes sociales. Todo lo que ven en Instagram no es la realidad. Tomen una partecita que les sirva para ser mejores a ustedes y tratar de buscar su mejor versión. No intenten tener el cuerpo de tal, o el carisma. No se dejen guiar, y como siempre, como buen marketing, les van a mostrar todo lo mejor y lo increíbles que son".

Stephanie cuida su salud física pero contó que suele darse "algún gusto" con las comidas tratando de moderar las porciones, sin privarse de nada y complementar con entrenamiento físico. También aseguró que sigue las indicaciones de su nutricionista.

Por ejemplo, en la mañana de este martes mostró el desayuno balanceado que se preparó después de mostrar que el día anterior había comenzado el día con churros. En Instagram la joven cuentan con más de 800 mil seguidores y sus posteos suelen superar los 50 mil "me gusta".