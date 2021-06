El humorista y músico Agustín Aristarán, más conocido como "Soy Rada" contó que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y se mostró emocionado.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Rada relató: "Me vacuné, tengo la Sputnik en mi cuerpo, estoy re contento, no se me pega nada en mi cuerpo, sigo hablando igual, creo no tengo ningún chip".

"Me anoté hace mucho tiempo y quiero contarlo porque por ahí a un montón de gente le sirve", contó el actor que detalló que se anotó porque tiene un "pequeño problema bronquial".

"Me llegó el momento de vacunarme, pensé que iba a tardar muchos más y quiero compartirlo. En una historia que puse me llegaron un montón de mensajes con buena onda, el 97 por ciento positivos y otros algo absurdos. Uno me dijo que me vacuné por pertenecer a un partido político, ridículo. Otro que me ponía veneno y me iba a morir....", aseguró.

"Otros me dijeron 'tengo una diabetes leve pero no me anoté porque siento que no es el momento de anotarme'. Anotensé. No es que le sacás el lugar a alguien", agregó.

.

Luego, hizo una profunda reflexión y le dio un importante mensaje a sus seguidores: "No se guíen por lo que dicen, guíense por lo que dicen los médicos. Si estás dudando, anotate. Creo en las vacunas, creo en la ciencia y creo en los médicos. La vacunación es un acto individual pero el beneficio es colectivo".

Y para cerrar, lanzó con su característico humor: "Deseo que todo el planeta esté vacunado y que todos podamos tirarnos pedos y bailar desnudos, quizás esto no sea tan bueno, pero sí divertido".