More Rial denunció a La Bomba Tucumana por discriminación después de que contara que había sido víctima de bullying cuando recibió mensajes como "negra villera", "sucia" o "la mamá de More Rial". A pesar de los intentos del abogado de la mediática, Alejandro Cipolla, por demandar a la cantante, la Justicia sobreseyó su causa por cuarta vez.

"La verdad es que me duele en el alma ver como la Justicia de la Ciudad no hace nada para frenar la discriminación. Estos actos lo único que logran es que la gente que sufre de discriminación baje los brazos. No saben el mal que están haciendo", había asegurado la hija de Jorge Rial en sus redes sociales tiempo atrás.

"Todavía no nos cierra, Morena está mal, no solo por el hecho de ella, sino por el hecho de injusticia, de lo que es lo que genera este accionar de la Justicia", manifestó el letrado Cipolla en diálogo con DiarioShow.com sobre la reacción de la mediática.

Sin embargo, a dos meses del accionar de la Justicia, More Rial y Gladys "La Bomba" Tucumana se volvieron a reencontrar en un evento de un boliche de la ciudad porteña y como si fuese poco... ¡posaron para una fotografía juntas! ¿Se amigaron tras todo el escándalo?