En el mundo de la farándula argentina es común que las personalidades guarden fuertes rencores entre sí. Tal es el caso entre Jorge Rial y Soledad Silveyra, quienes desde hace años mantienen una tensa relación.

La enemistad entre la actriz y el conductor de " Intrusos" nació a partir de una dura devolución que le dio la artista a Loly Antoniale el " Bailando por un Sueño" del 2014, cuando Silveyra estaba en el jurado.

En una entrevista a corazón abierto, la estrella de telenovelas recordó aquel episodio que la llevó a tachar al periodista de su lista de amigos. En ese sentido detalló: "En el ' Bailando' le dije un comentario a Loly, que no me lo acuerdo... algo como 'hacete valer como mujer'. Y Rial al día siguiente publicó un tuit que decía: 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'".

.

"Se rompió el vínculo. Y cada vez que me llaman digo 'si está Rial, no'. Porque me pareció mucha crueldad. Una cosa es hacer una crítica, burlarte de alguien. Pero ese nivel de violencia contra nosotras, las mujeres, me pareció de mucha crueldad", manifestó la protagonista de "Amor en custodia" en comunicación con "El Espectador".

Lo llamativo es que un usuario de Twitter reflotó el repudiable comentario de Rial mientras él criticaba al aire de " Intrusos" las amenazas de muerte que recibió Rodrigo Lussich. "Dice Rial que con LA AMENAZA DE MUERTE NO SE JODE. Bueno…", disparó picante uno de sus seguidores junto al tuit del periodista contra Silveyra.

El posteo efectivamente decía: "Rifle sanitario para Soledad Silveyra. ¡¡¡Ya!!!". La captura no tardó en viralizarse en las redes sociales y varios usuarios cuestionaron la actitud del conductor.