Después de tres años de amor, Sol Pérez y Guido Mazzoni se casa. La pareja que se conoció en el gimnasio oficializó su próximo paso en medio de sus románticas vacaciones por Europa y fue en Capri, Italia, donde el empresario le propuso casamiento a su novia.

Mientras disfrutaban de un paseo en lancha por las azulinas aguas, el dueño de una reconocida cadena de gimnasios se agachó para preguntarle a la conductora si quería ser su esposa. Sorprendida y alegre por la noticia, la panelista dijo que sí.

Entre abrazos y besos la pareja festejó y luego compartió el romántico momento en sus redes sociales. "¡¡¡NOS CASAMOS !!!! Me muero de la alegría. Te amo mi amor", escribió ella en sus redes.

.

Mientras que en una historia publicó la imagen que le envió a sus más íntimos. "Esta foto me la saqué para la familia. ¡La cara de felicidad! jaja", expresó la sobri de Pérez.

Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni,

A principio de año trascendió que Sol Pérez y Guido Mazzoni se iban a comprometer. La modelo ya había anunciado que se casaba pero no estaba planeado el evento ni había recibido una propuesta formal por parte de su novio. "Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso", aseguró meses atrás.

Video: la romántica propuesta de casamiento que recibió Sol Pérez en Capri, Italia