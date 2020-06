En las últimas horas, Romina Malaspina tomó protagonismo en las redes sociales tras ser criticada por usar un top con transparencias para conducir un noticiero. Por este motivo, los usuarios de Twiter también apuntaron contra Sol Pérez quien al igual que la ex " Gran Hermano", presenta un ciclo informativo en la misma emisora.

Los haters dispararon contra la panelista afirmando que llegó a la pantalla de Canal 26 por ser sensual y tener un cuervo exuberante, de la misma manera que Malaspina. Sin embargo, Pérez se hartó de las comparaciones con su colega e hizo un profundo descargo.

La mediática conduce un noticiero en la pantalla de Canal 26 desde este año.

"Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos", le contestó a un seguidor.

Y continuó: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás".

Para concluir su descargo, disparó tajante: "Dejen de querer llamarme 'gato' por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a Dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos".