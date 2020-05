En medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, Sofía Zámolo espera la llegada de su primer bebé fruto de su amor con José Félix Uriburu. A través de las redes sociales, la modelo comparte la dulce espera con sus seguidores de las redes e intercambia mensajes con ellos.

La conductora supo que estaba embarazada de una nena y en su cuenta de Instagram confesó que como "mamá primeriza" atravesó por algunos "miedos y mil preguntas". Sin embargo a través de los comentarios, sus fanáticas buscaron tranquilizarla desde el apoyo y la comprensión.

La foto con la que Sofía Zámolo anunció su embarazo.

"Sigo leyendo mensajes lindísimos que me mandan, me encanta poder compartir este momento con ustedes. Como mamá primeriza me surgieron miedos y mil preguntas", reveló en una de sus últimas publicaciones, en la que mostró el incipiente crecimiento de su pancita.

En la foto se puede ver a Sofía frente a un espejo en pijama y con la remera levantada para destacar aún más su prominente vientre. La tierna postal alcanzó cerca de 50 mil "me gustas" y mensajes de algunas colegas como Floppy Tesouro, Catherine Fulop y Evangelina Anderson.