Sofía Zámolo generó una gran polémica en redes al mostrar en su Instagram el baby shower que le organizaron sus amigas para su primera hija, a pesar de que las reuniones sociales están prohibidas por la cuarentena. Si bien luego borró la publicación, recibió muchas críticas de sus seguidores.

La modelo, que cumplió 34 semanas de embarazo subió inocentemente varias fotos y videos del festejo que realizó con sus amigas de toda la vida, y algunas historias en las que también aparece su hermano y su sobrina. Lo impactante es que en las fotos se ve claramente que nadie usa barbijo.

“¿Y los tapabocas?”, “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”, dijo otro seguidor, mientras otra detalló: “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas pero cuidé más de mi hija que vos”.

Sofía, sola en el baby shower.

Tras la reacción general de sus seguidores, Zámolo decidió cambiar el texto de la publicación y aclaró que todos se habían hisopado antes de verla, pero como el escarnio continuaba, optó por borrar la foto.

Inmediatamente, comenzó a recibir respuestas cargadas de furia: “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”, dijo una de las primeras usuarias en ver la publicación.

La publicación del escándalo.

Pero luego subió una nueva foto en la que está sola, y con un nuevo texto en el que modifica su historia y advierte que la celebración fue por zoom: “Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este Baby Shower. ¡Increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todooooo (hormonas más sensibilidad más amor puro)… hicimos zoom y recibí mucho AMOR para mí y para mi bebita”.

Pero al quedar expuesta con sus diferentes historias de un mismo episodio, decidió borrar todo rastro de la reunión.

.

Pero eso no es todo, ya que existiría un problema que podría terminar en la Justicia, ya que en el Baby Shower se encontraba su sobrina, hija de su hermano. La madre de la pequeña, ex cuñada de Sofía se enteró por las redes y ella no había otorgado el permiso para que vaya al lugar en el que se realizó el festejo.

Tras el escándalo, hizo su descargo a través de varios mensajes que le envió a Mariana Brey en "Los ángeles de la mañana": "Fue el sábado, no hubo nadie ese día, había dos amigas que me sorprendieron y nada más".

Luego confesó que sí se reunió con amigas, pero se justificó: "Se está mezclando todo, no había ningún chico. Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir. No vemos gente porque mi mamá tiene cáncer en estos momentos as que tengan cuidado con la información que están dando estamos pasando un momento muy delicado".