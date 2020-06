"Tengo un 'toque' de miedo. El lunes se me metió un tipo en el terreno, me tocó la puerta y me dijo que lo mandaba el arquitecto. Era mentira porque yo había hablado con él", le alertó Sofía Pachano a una amiga a través de una conversación de WhatsApp que luego compartió en su cuenta de Instagram para advertirle a todos sus seguidores que se cuiden.

La artista se encuentra en un campo desde que comenzó la cuarentena obligatoria. Eligió ese sitio para sentirse segura del coronavirus y porque además tiene la posibilidad de permanecer en un lugar rodeada de naturaleza, en vez de estar en un departamento ubicado en la Ciudad. Sin embargo, aquella paz que fue a buscar al momento de alejarse quedó obstruida por un hecho de inseguridad que la cargó de miedo.

"Este es un fragmento de un chat de ayer con una amiga... Los que me siguen saben que estoy en el campo y que estoy sola desde que se fue Augusto (su novio), muchos insisten en que les diga dónde estoy (por chusmas asumo... porque el dónde tengo la casa no es un dato que necesiten saber si o si...¡y no entienden cómo insisten! )", relató la hija de Aníbal Pachano.

Sofía Pachano pasa su cuarentena en el campo.





"Pero básicamente no lo digo por seguridad. El lunes me pasó lo que leen... lo saqué a los gritos...desde ese día duermo mal, me despierto con cualquier ruido que escuche afuera y bajo a chequear por las ventanas si hay alguien en el terreno... Es la primera vez en los 82 días que dudo quedarme en este lugar privilegiado rodeado de naturaleza y sin virus... ¿Por qué?", continuó.

"Porque un macho decidió meterse en la propiedad privada de una mujer sola. Andá a meterte en lo de mi vecino a ver si no te saca a escopetazos. Así vivimos las mujeres cuando estamos solas... ¡con miedo! Al llegar a casa, cuando caminamos, cuando nos tomamos un taxi, cuando nos bajamos del colectivo y hasta en tu propia casa. Con miedo a que nos violen, con miedo a que nos maten", dijo Sofía y luego escribió el hashtag " Ni Una Menos".



"Gracias por la preocupación y los mensajes de cariño. Tengo alarma, tengo perro que ladra cada vez que hay algo raro.Tengo alta red de vecinos cerca (muy cerca), les avisé a los que tengo más confianza. Esta es mi casa también, no voy a irme corriendo a Capital (para los que me dijeron 'andate de ahí'). Es como que me contesten 'no te tomes más un taxi', 'no llegues cuando es de noche'. Esa no es la solución. Tenemos que lograr sentirnos seguras, tenemos que seguir luchando para que esto pase", concluyó.