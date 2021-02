Sofía Pachano se destacó en "MasterChef Celebrity" no solo por su talento en la cocina, sino por los romance que habría tenido con El Polaco y El Mono de Kapanga. No obstante, ambas opciones fueron descartadas por sus protagonista y ahora se suma una nueva prueba que pone el corazón de la actriz en otro lugar.

En las últimas horas, la artista oficializó su relación con Santiago Ramundo. Luego de terminar las grabaciones del reality de cocina, ella viajó a México para tomarse un descanso y allí floreció el amor que desde hace un tiempo ya venía dando pistas en las redes sociales.

Sofía se instaló en ese pais junto a un grupo de amigos del cual luego se sumó el actor en cuestión. Ya con el romancee blanqueado, la bailarina recibió la bendición de su padre, Anibal Pachano, quien habló de la pareja al ser consultado en "Los ángeles de la mañana".

"Quería preguntarte qué opinas del blanqueo y si ya conoces a Santiago Ramundo, que se supo en las últimas horas que Sofía está realmente de novia y muy feliz", le preguntó Floppy Tesouro en "LAM".

La actriz recibió el apoyo y el amor de su padre.

"Yo estoy súper feliz, me encanta la pareja, es un parejón. Y la verdad que se han bancado mucho tiempo a la distancia, y eso es importante también para una relación, no es lo mismo estar todo el tiempo en un lugar cercano que en un lugar lejano", manifestó contento por la relación que cosechó su hija con Ramundo.

Para cerrar, habló del momento en el que conoció al joven y cuál fue su reacción: "Y han establecido, sin saber mucho, más que hablar con los dos por videollamada, me cae muy bien y es un tipo que me encanta. Son los dos lindos, están contentos y eso me pone feliz".