Sofía Jujuy Jiménez se encuentra envuelta en un escándalo. La modelo festejó sus 30 años en Pinamar rodeada de amigos y generó indignación en un grupo de trabajadores de América ya que la acusaron de perjudicar la salud de sus compañeros en plena pandemia de coronavirus.

Luego de la polémica y de las críticas que recibió, la conductora de "Informados de todo" compartió un descargo en sus historias de Instagram para aclarar su situación. Harta de las injurias, la modelo expresó: "Voy a responder a estas acusaciones malintencionadas, la verdad que me parece muy de poco compañeros acusar algo que ni siquiera hablaste, hubiese correspondido que me llamen por teléfono. Fue de muy mal gusto o yo por lo menos no me manejo de ese modo"

Los trabajadores de América repudiaron a la figura.

"Si estoy subiendo algo a mis redes es porque considero y sé que no es nada ilegal. Festejé mi cumple en vacaciones con mis amigos y con todas amigas que vinieron de Jujuy y se hicieron el PCR, todas dieron negativo", comentó.

Y agregó convencida: "Incluso yo el viernes antes de salir para Pinamar me lo hice y dio negativo. Estaba todo chequeado y controlado, alquilé una casa donde estábamos diez amigas, lo mismo que en parador, éramos 20 personas con camastros".

.

"Para aquellos que quisieron ensuciar mi imagen o tirar mala onda, espejito, les mando un beso y chequeen, no cuesta nada", declaró Jiménez. Y concluyó: "La gente del canal estamos todo el tiempo cuidándonos, media pila muchachos".