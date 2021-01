Tras finalizar su jornada laboral en América TV, Sofía "Jujuy" Jiménez utilizó sus historias de Instagram para charlar con sus seguidores y mientras se filmaba denunció el acoso que estaba sufriendo en ese preciso momento por parte de un hombre.

El hecho ocurrió cuando la modelo se encontraba en su auto y desde allí narró la preocupante secuencia que vivió: "Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. No me está acosando, pero me está persiguiendo y no sé si mostrarlo. Miedo. ¡Ay, que se vaya! Ahí se fue".

Al publicar el video, la periodista escribió: "Malditos babosos (para no decir la otra palabra)". Aún así no mostró el rostro del sujeto que la incomodó en plena vía pública.

.

Luego, más relajada, detalló: "Recién me reía, pero en realidad, claramente, no es gracioso. Salgo del programa, este tipo me ve y me dice no sé qué cosa. Me grita por la ventana. Freno, frena, da la vuelta, yo venía caminando y me aparece acá: mientras yo estaba grabando la historia anterior, estaba el tipo ahí".

"Me río por los nervios, pero no da, no está bueno. Maestro, sos un tipo grande, encima. ¡Tengan cuidado!", cerró.