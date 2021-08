"Si querés llorar, llorá", "El decorado se calla" y "¿¡Quiénes son!?", son algunas de las frases célebres por las que Moria Casán se ganó el apodo de lengua karateca y el cariño de todos los argentinos que la bancan en cada una de sus ocurrencias.

Pero el lunes fue el cumpleaños número 75 de La One y su hija, Sofía Gala, decidió homenajearla de una manera muy especial. Lejos de las plumas, el conchero y los brillos que la llevaron a lo más alto del mundo de la farándula nacional, la joven actriz eligió una foto retro junto a la ex vedette para mostrar su costado más hogareño.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "El Reino" celebró la especial fecha con una imagen de su niñez junto a su mamá y manifestó: "Feliz cumpleaños, mamá" y llenó el posteo de emojis de corazón.

La participación de Sofía Gala en "El Reino"

Sofía sacó del cajón de los recuerdos una foto donde se la puede ver cuando era tan solo una niña junto a la ex jurado del "Cantando2020" quien lucía un look clásico de los 80', con el pelo rubio, muy diferente a su estilo actual. La postal cosechó más de 26 mil "me gusta" y varios mensajes de colegas como Nancy Dupláa, Cecilia Roth y Leticia Brédice, quienes expresaron sus mejores deseos para la diva ortomolecular.