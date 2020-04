Sofi Morandi sorprendió a los usuarios de las redes al recordar una anécdota súper hot con una amiga y un joven que conoció en un boliche.

La influencer, que saltó a la fama por su participación en el "Bailando", contó en un vivo en Instagram con Santiago Maratea que el episodio sucedió a mediados del año pasado cuando protagonizada la obra "El mago de Oz".

"Fue re flashero, era una noche que ni iba a salir y había tenido doble función, estaba muerta, pero una amiga se iba a vivir a Nueva York y fui al boliche", comenzó la actriz.

Luego relató que al ingresar a la discoteca vio a un chico que le llamó la atención: "Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él también estaba bien, que andaba con laburo... Como muy relajado... Pensé: ‘¡Qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga".

Pero en ese momento, su amiga le dijo que ella estuvo con él y Sofía retrucó: "'Le dije: bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo gar...? Tampoco es un ex que compartimos".

"Como no había tomado en la previa, empecé a chupar. Y lo de compartir quedó en el comentario. Pero mientras bailábamos, ella se lo chapó, se toquetearon. Pero yo también seguí hablando con el chico", agregó.

Sin embargo, el candidato de ambas se fue y a los pocos minutos la amiga de Morandi tuvo una idea: "Vino y me dijo '¿le escribo a ver si quiere hacer algo?' Y ahí, nervios, me sentía virgen, y le dije que sí".

"¿Estás para hacer algo con Sofi y conmigo?", fue el mensaje que recibió el joven y sin dudarlo, respondió: "Ok. Me acabo de ir y estoy a cuatro cuadras, pero las paso a buscar".

Por último, reveló que los tres tuvieron un encuentro sexual súper caliente: "El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… Tipo, vinito, vinito y festichola".