Desde el comienzo de su carrera mediática, las hermanas Silvina y Vanina Escudero destacaron el gran vínculo que las une a pesar de compartir sangre. Sin embargo, esto podría haber cambiado tras una sorprendente acción en redes.

Después de que Vanina se mudó a Uruguay junto a su pareja, Álvaro Navia, y sus dos hijos, Benicio y Joaquina, la reconocida bailarina se mostró destrozada por la distancia que la separa de sus sobrinos.

Aunque siempre se mostraron muy unidas, Vicky Braier, o como es popularmente conocida como Juariu, investigó y reveló que Silvina y Vanina Escudero ya no se siguen en Instagram... ¡acción virtual que formó una grieta entre las hermanas!

¿Hay tensión entre Vanina y Silvina?

Además, la panelista de "Bendita" descubrió que a pesar de que Navia sigue a Silvina, ella a él no lo sigue en Instagram.

No obstante, esto podría ser una jugada de parte de las Escudero ya que la panelista de "Los Mammones" se mostró muy contenta después de enviarle un gran regalo a su sobrina Joaquina con motivo de su cumpleaños, por lo que todavía no se conoce si es real o no el distanciamiento entre las hermanas.

¡Mirá la investigación de Juariu sobre el distanciamiento de Silvina y Vanina Escudero!