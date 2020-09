Fue hace tan solo unas semanas que Sebastián Estevanez se encontraba haciendo la cuarentena obligatoria en su casa de Nordelta junto a su familia, compuesta por su pareja Ivana Saccani, y sus tres hijos, Francesca, Benicio y Valentino, cuando protagonizó un accidente que podría haber terminado en tragedia.

El actor quiso prender una fogata para disfrutar con su familia en su hogar pero antes de lograrlo cometió un error que podría haberle costado la vida. “La leña estaba húmeda. Y, como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol”, explicó a Teleshow.

El bidón que tenía en las manos explotó y le provocó quemaduras en el rostro y el cuello. Inmediatamente, médicos de urgencia fueron a atenderlo a la residencia y debió comenzar un tratamiento para sanar todas las heridas. Este proceso incluyó antibióticos, analgésicos y cremas regeneradoras para la piel.

En su momento, Estevanez compartió en su cuenta de Instagram que había sufrido el accidemte y agradeció todos los mensajes de apoyo: "Tuve un accidente doméstico en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor".

El primer posteo de Sebastián Estevanez después del incidente

Ya casi recuperado, la figura tranquilizó a sus seguidores y reveló su estado actual: "Hola! Por suerte estoy mucho mejor! Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar, favor nunca usen cosas inflamables para encender el fuego, tengan mucho cuidado! Besos y abrazos".

La figura de "Separadas" reveló su estado trás el accidente

