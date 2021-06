L-Gante es una de las principales apariciones de la música urbana en los últimos meses. El artista se ha destacado por sus canciones pero también por su humildad. Sin embargo, tiene que lidiar con algunos comentarios en las redes sociales que cargan con muchos prejuicios.

El cantante realizó un reportaje pero no toda la recepción fue buena por parte de los lectores del medio. Algunos seguidores no se mostraron a gusto con la inclusión del artista y se quejaron por su apariencia.

L-Gante se encargó de callar a sus detractores con un comentario en la publicación de Instagram. “Hermosa nota. Me gustó mucho compartir con su equipo. Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarín que tiene menos barrio que Alex Caniggia no me esperaba menos pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre va a haber”, disparó el creador de “L-Gante RKT”.

El comentario de L-Gante.

Como ha expresado en otras notas, se mostró seguro de su identidad y sus raíces: “Yo estoy completamente firme para que vean como es y fue mi realidad“. Por último, dejó un mensaje para los seguidores que cuestionaron su música y su forma de expresarse: “Quizás pronto me tome unas vacaciones y me estudie tres carreras diferentes así los hago quedar como unos monos con teclado”.

El cantante atraviesa un gran momento profesional. L-Gante se encuentra en España de gira hace varias semanas y ha demostrado en distintas actuaciones que su música ha llegado al viejo continente.