A pesar de que tuvieron un impasse en el 2019, Barby Franco y Fernando Burlando están en pareja desde hace más de 9 años. En todo su tiempo juntos, ambos confesaron querer tener hijos.

En diálgo con Pampita, la modelo habló de la maternidad y confesó que en algún momento le gustaría ser madre, pero sí o sí tendrá que ser parecido a ella en vez de a su pareja: "Yo soy más alegre, más buena onda”. La conductora zanjó el tema y lanzó sus predicciones: “Lo vas a hacer bárbaro. El año que viene se viene un Burlandito”.

El pronóstico no estuvo tan errado ya que la familia Burlando-Franco se agrandó antes de tiempo. El dúo compartió y presentó en sus redes sociales al nuevo integrante del clan: Hallo Burlando, un pavo real azul. “Hola, me llamo HALLO BURLANDO, tengo 1 año y me dijeron que soy el mas lindo de la familia”, escribió Franco en Instagram.

La panelista y el letrado se encuentran haciendo la cuarentena obligatoria en el campo que posee Burlando en Azul, localidad en el sur de la provincia de Buenos Aires. En la finca mantienen a un montón de animales, ya sean perros, caballos, ovejas, cabras y ahora, un pavo real.