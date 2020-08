Santiago Artemis se convirtió en tendencia en Twitter tras lanzar un repudiable comentario contra Jimena Barón. Casualmente, sus palabras contra la cantante las hizo en un vivo de Lizardo Ponce, quien hace una semana fue acusado de "gordofóbico" por unos viejos tuits en donde se ríe de la figura de Adele.

El hecho ocurrió cuando el participante del "Cantando 2020" pidió asesoramiento al jurado en "Corte y Confección" para su próxima performance en el reality de canto, en el que va a interpretar "La Cobra", el exitoso tema de la artista de 33 años.

Fue en ese entonces cuando el modisto se refirió a ella como "la gorda esa". Hasta manifestó: "Que no se venga a hacer la flaca". Sorprendido por sus dichos, el panelista de "Confrontados" expresó que sus palabras eran una incitación a la gordofobia y le pidió que se retractara.

"Bueno, pero si es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima", le retrucó Artemis. Al respecto, Ponce advirtió: "Justamente hace pocos días yo di un mensaje por este tema, para retractarme por unos tuits viejos de los que me arrepiento, así que me parece que no hay que dejar pasar esto y hay que disculparse ahora".

"A veces en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie", se justificó Santiago para concluir.

Santiago Artemis contó hace algunos meses en "Divina Comida" que en juventud sufrió complicaciones en su alimentación y hasta llegó a tener un Trastorno del control de impulsos (TSI).