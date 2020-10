Luego del escándalo que tuvo como protagonista a Martín Cirio, también conocido como La Faraona, por viejas publicaciones donde hace apología a la pedofilia, ahora se suma un nuevo escándalo en el universo de los influencers.

En las últimas horas se instaló el hashtag #MogólicoNoEsInsulto en Twitter y el origen de la polémica tendencia tiene que ver con Santi Maratea. "¿Qué onda con que utilice la palabra mógolico como insulto? Esta como resurgiendo, en Twitter se utiliza sin ningún tipo de problema. ¿Queda ahí o la dejamos pasar? ¿Es un código de Twitter?", indagó en sus historias de Instagram.

Luego, el influencer propuso armar el hashtag con la intención de instalar el tema y así debatirlo con sus seguidores. "Esto nace en Twitter, que es mucho más picante que Instagram. Entonces, en Twitter van a decir que todos los que dicen que usar la palabra mogólico como insulto está mal son mogólicos", explicó.

Todo comenzó a partir de un usuario que lo tildó como "El rey de los mogólicos" y que el propio Maratea cruzó para saber por qué utilizaba esa palabra para atacarlo. "Decir mogólico ofende a gente, pero parece que para este chico no. Le parece como gracioso. No lo culpo, uno a veces tiene un humor que ese humor ofende y uno no lo sabe. Y se lo quieren hacer entender y tampoco lo entiende", comentó Santi y arrobó al usuario en cuestión, @kingnaci0, con la intención de que le explique porque utiliza ese término como insulto.

Aunque, más allá de que Maratea intentaba plantear un debate pacífico con los usuarios, muchos salieron a destrozarlo por dudar de lo ofensivo que puede ser para muchos esa palabra. "El re mil pelot... de Santi Maratea hace el #MogolicoNoEsInsulto y el mes pasado estaba usando mogólico como insulto", "En vez de mogólico digamos FUA SOS RE SANTI MARATEA, ofende menos y es más educado", "Santi Maratea tiene un miedo a terminar como La Faraona que empezó con estas pelotu... de #MogolicoNoEsInsulto para generar empatía pero terminó quedando como la mier... igual. Señor Maratea, sus publicaciones solo lo incriminan más y más", entre otros, fueron los lapidarios comentarios que recibió el influencer.

¡Mirá todos los tuits de repudio hacia Santi Maratea por instalar el hastag #MogólicoNoEsInsulto!

el remil pelotudo de Santi maratea hace el #MogolicoNoEsInsulto y el mes pasado estaba usando mogolico como insulto pic.twitter.com/qbRYOiIKM8 — ������������ (@zabditont0) October 20, 2020