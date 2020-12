Santi Maratea volvió a generar repercusiones en las redes. Esta vez, el joven protagonizó un duro y violento cruce con una seguidora en Twitter. Todo comenzó cuando una usuaria publicó una imagen de una campera negra con la frase "Generación perdida", ciclo que conducía el influencer en Vorterix, y comentó: "Esta campera es hermosa, pero atrás tiene la cosa esa de la radio del modo de Santi Maratea y no sé cómo taparlo".

Luego aclaró: "No lo compré yo, me la regaló mi tía que les hace la merch. No soy tan down". El posteo le llegó a Maratea y decidió investigar quién es la tía de la joven: "Amiga, ¿me averiguas quién es la tía de esta persona?".

"Decile a tu tía que me puede chup... la pi... hasta Navidad (viernes que viene)". Y agregó: "Y si la gila de tu tía las hizo, ¿no sabrá ella cómo taparlo? Voy a averiguar quién es tu tía y le pregunto yo, tranqui". Luego mostró la captura de un chat con su amiga Jessica en el que le pide que investigue quién es la tía en cuestión, aunque la mujer no fue quien escribió el tuit, simplemente le hizo un regalo a su sobrina.

Rápidamente, sus tuits provocaron un gran revuelo en las redes y su nombre se volvió tendencia en la red social del pajarito.