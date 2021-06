Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul se enfrentaron en combate tras un espectáculo televisivo que se emitió para millones de personas el domingo pasado por la noche. Y a raíz de tal episodio deportivo, Yao Cabrera le propuso realizar el mismo show al Chino Maidana y aseguró que en caso de perder se iría del país.

Pero ahora, Santi Maratea se metió en el medio y le hizo una propuesta al youtuber uruguayo. Al respecto advirtió: "Chicos, ¿ustedes creen que si Yao pierde se va a ir del país? Aparte, amo que él afirma ‘si pierdo me voy del país’, como diciendo: ‘Todos quieren que me vaya, pero no me voy. Y si pierdo, bueno, me voy’. Pero no se va a ir, lo tenemos acá para siempre al tipo”.

Tras sus dichos por redes sociales, Cabrera contestó rápidamente. "Santi Maratea, si querés te firmo un contrato con escribano. ¿Cómo no me voy a ir del país? Te doy mi palabra, te lo firmo ante escribano o el Presidente de la República", manifestó el instagramer al que se lo vincula con More Rial.

Por último, Yao invitó a Santi a participar del enfrentamiento que se haría en diciembre. No obstante, Maratea redobló la apuesta y le propuso sumarse a sus actos benéficos: "Te pido que vengas a ser parte del equipo social, quiero que todo esto (el dinero recaudado en la pelea) sea donado para gente que realmente lo necesita".