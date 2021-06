Santi Maratea no deja de sorprender a todos y esta vez dejó a todos con la boca abierta al darle la posibilidad a sus seguidores de decidir por él si recibía o no la vacuna contra el coronavirus en Miami.

Después de ponerse al hombro la campaña de juntar 10 millones de pesos para que atletas argentinos puedan viajar a Ecuador para participar del Sudamericano y acompañarlos en su travesía deportiva, el instagrammer se tomó un avión a Miami, Estados Unidos para un proyecto laboral.

El influencer sorprendió a todos con un inusual pedido en redes.

A través de sus historias de Instagram, Maratea aprovechó para hacerle un insólito pedido a sus seguidores: que decidan si tiene que darse o no la vacuna contra el coronavirus en Miami.

"Las cosas que vine a hacer no es vacunarme, ya estuve acá un mes y no me vacuné, y ahora me podría vacunar tranquilamente. La vacuna te la ofrecen en todos lados. ¡Se calman! Hay tanta información de las vacunas que yo no se que hacer. Si dármela o si no dármela. Si me van a cancelar o si no me van a cancelar. ¡Qué lo decidan mis seguidores!", comenzó el instagrammer en sus redes.

.

"Decídanlo ustedes. Piénsenlo bien porque realmente voy a hacer lo que ustedes me quieran. Me vacuno porque es mejor cuanta más gente vacunada haya o no me vacuno porque soy un privilegiado y no debería aprovecharme de eso. Decídanlo ustedes, me hincharon los huevos. Les estoy dando el poder", cerró con convicción Maratea.

Mirá el video de Santi Maratea pidiéndole a sus seguidores que decidan si se vacunaba