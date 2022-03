Santi Maratea se convirtió en uno de los influencers más importantes del país gracias a sus campañas solidarias, con las que logra recaudar millones de pesos en pocos días. La más reciente fue la colecta para ayudar a dar fin a los incendios en Corrientes, por la que fue reconocido por sus fans y muchos famosos que le agradecieron por su compromiso. Más allá de su altruismo, ahora volvió a aparecer en las redes para iniciar una nueva colecta, pero el destinatario del dinero será él.

El instagramer subió una serie de historias a su cuenta, en la que habla de que tras la gran movida con la que reunió 150 millones de pesos para equipar a los cuarteles de bomberos y rescatar la fauna de los incedios, ahora "pasa la gorra".

"No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, explicó el influencer. anteriormente.

Como mucha gente comienza a seguirlo con cada campaña que inicia, detalló qué es lo que hace y por qué: "Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra”.

En anteriores oportunidades, pidió plata para poder comprar una cartera o ropa de marcas exclusivas, pero ahora, Santi contó que planea un viaje a Corrientes, pero de una forma llamativa. "Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije: ‘Me quiero ir a Corrientes en un jet privado’”.

Y prosiguió con una reflexión, justificando los motivos por los que no le importan las críticas ante la colecta: "Defiendo la idea de que el que ayuda, no tiene que ser pobre. La plata en este mundo es un poder. Instalar la idea de que el bondadoso, el empático, tiene que ser pobre, es instalar la idea de que el bondadoso no tiene que tener poder. Y me lo paso por los hue... a eso".

Tras advertir que el link para ayudarlo es de solo 100 pesos, finalizó: "El que no quiere, no pone, no es que yo cuando colecto en todas las causas digo 'me quedo con un 1% para cobrar los servicios prestados'. El que quiere pone y el que no, no".

